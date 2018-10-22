Около полумиллиона рублей похитила сотрудница почты в Астраханской области

Posted 22 октября 2018, 11:05
Published 22 октября 2018, 11:05
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"В течение двух лет девушка проводила возврат денег, полученных от пенсионеров за коммунальные услуги, без заявления со стороны последних", - сказано в сообщении.
Афера выяснилась, когда стало известно, что на счета коммунальных компаний платежи не поступают. Руководство отделения перевело недостающую сумму в счет оплаты услуг ЖКХ и обратилось в полицию.
Правоохранительные органы доказали причастность сотрудницы 1996 года рождения к преступлению, но она свою вину всячески отрицала и ущерб не возместила.
Отмечается, что сотрудницу уволили, а в счет возмещения ущерба арестовали автомобиль ее мужа. Теперь мошенницу ждет суд.
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