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Posted 22 октября 2018, 11:05

Published 22 октября 2018, 11:05

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Около полумиллиона рублей похитила сотрудница почты в Астраханской области

22 октября 2018, 11:05
Заместитель начальника отделения почтовой связи села Солянка Астраханской области похитила около 500 тысяч рублей, сообщило региональное УМВД.

"В течение двух лет девушка проводила возврат денег, полученных от пенсионеров за коммунальные услуги, без заявления со стороны последних", - сказано в сообщении.

Афера выяснилась, когда стало известно, что на счета коммунальных компаний платежи не поступают. Руководство отделения перевело недостающую сумму в счет оплаты услуг ЖКХ и обратилось в полицию.

Правоохранительные органы доказали причастность сотрудницы 1996 года рождения к преступлению, но она свою вину всячески отрицала и ущерб не возместила.

Отмечается, что сотрудницу уволили, а в счет возмещения ущерба арестовали автомобиль ее мужа. Теперь мошенницу ждет суд.

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