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Posted 22 октября 2018, 07:59

Published 22 октября 2018, 07:59

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

"Радужный светофор" развеселил жителей Ростова

22 октября 2018, 07:59
В Первомайском районе Ростова-на-Дону один из светофоров утром в понедельник, 22 октября 2018 года, "сошел с ума", фото вышедшего из строя оборудования опубликовали пользователи социальной сети.

Так, расположенный в районе СИТО светофор вместо зеленого сигнала стал гореть голубым цветом, а вместо красного - розовым. При этом все три сигнала на светофоре горели одновременно.

Жители Ростова с юмором отреагировали на некорректную работу светофора. "Просто он еще не проснулся", - написал один из комментаторов. "Это из той ситуации - езжай куда хочешь, я обиделась", - пошутил другой ростовчанин. "Я думаю не он один не хочет работать в понедельник, да еще и в такую погоду", - поделился своим мнением еще один пользователь социальной сети.

В настоящее время, по сообщению очевидцев, светофор уже не работает.

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