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Реестр стартапов на Юге России презентовал Сбербанк

22 октября 2018, 17:35
Реестр технологических стартапов с доступом для корпоративных клиентов представил Сбербанк, сообщил пресс-центр компании.

"Среди стартапов появился сервис по определению качества обслуживания клиентов с помощью компьютерного зрения HappyBox", - сказано в сообщении.

Помимо этого, реестр содержит и другие проекты, среди которых мобильное приложение по созданию трехмерных планировок и виртуальных прогулок по жилым комплексам Roofs, которое будет полезно девелоперам. Проект с встроенным искусственным интеллектом для круглосуточной связи с клиентами уже работает в некоторых крупных строительных компаниях Краснодара.

Кроме того, в 2018 году Сбербанк оценил и нашел покупателей для нескольких стартапов - сервиса по оперативному осмотру полей с высоты Agromap, обучающего посредством виртуальной реальности контента UniVirLab, по обработке данных при помощи искусственного интеллекта Statzilla и автоматизации перевозок SiriusBus.

Отмечается, что создание реестра стало возможным благодаря сотрудничеству банка и Южного IT-парка.

"Создание реестра стартапов на Юге для нас в большей степени социальная функция. В прошлый акселератор Южного IT-парка подали заявки более 150 стартапов, на второй этап прошли порядка 45-50 команд. Из них мы отобрали пять перспективных проектов, с которыми заключили соглашение. У Сбербанка большое количество партнеров в разных субъектах, мы можем искать заказчика на конкретную разработку по всей России. Таким образом, мы объединяем возможности стартапов и потребности наших клиентов. По статистике, только 20% стартапов существуют больше года, остальные сворачиваются в течение первого года. Для инноваций нужны не только инвестиции, но и наличие высоких компетенций. В России инфраструктура по выводу инновационных продуктов на рынок только формируется, и Сбербанк становится активным участником этого процесса. Мы видим запрос бизнеса на такую деятельность в Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и на Ставрополье", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

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