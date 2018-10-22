Реестр стартапов на Юге России презентовал Сбербанк

"Создание реестра стартапов на Юге для нас в большей степени социальная функция. В прошлый акселератор Южного IT-парка подали заявки более 150 стартапов, на второй этап прошли порядка 45-50 команд. Из них мы отобрали пять перспективных проектов, с которыми заключили соглашение. У Сбербанка большое количество партнеров в разных субъектах, мы можем искать заказчика на конкретную разработку по всей России. Таким образом, мы объединяем возможности стартапов и потребности наших клиентов. По статистике, только 20% стартапов существуют больше года, остальные сворачиваются в течение первого года. Для инноваций нужны не только инвестиции, но и наличие высоких компетенций. В России инфраструктура по выводу инновационных продуктов на рынок только формируется, и Сбербанк становится активным участником этого процесса. Мы видим запрос бизнеса на такую деятельность в Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и на Ставрополье", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.