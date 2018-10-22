rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2018, 08:01

Published 22 октября 2018, 08:01

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчанин превратил обычный пень в скульптуру медведя

22 октября 2018, 08:01
Житель Ростова-на-Дону вырезал из обычного пня, оставшегося после того, как срубили дерево, фигуру медведя, фото опубликованы в соцсети.

Теперь деревянная скульптура украшает один из дворов по улице Ленина. Пользователи соцсети похвалили работу своего земляка и восхитились его стремлением создавать прекрасное.

Кто-то из комментаторов предположил, что дерево просто было очень дорого автору. Другие же выразили беспокойство по поводу сохранности фигуры: "Скоро школота зажигалкой ему уши сделает обугленными или бычки начнет тушить".

Имя автора деревянной скульптуры остается неизвестным.

р2

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика