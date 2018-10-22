Ростовчанин превратил обычный пень в скульптуру медведя

Posted 22 октября 2018, 08:01
Published 22 октября 2018, 08:01
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Теперь деревянная скульптура украшает один из дворов по улице Ленина. Пользователи соцсети похвалили работу своего земляка и восхитились его стремлением создавать прекрасное.
Кто-то из комментаторов предположил, что дерево просто было очень дорого автору. Другие же выразили беспокойство по поводу сохранности фигуры: "Скоро школота зажигалкой ему уши сделает обугленными или бычки начнет тушить".
Имя автора деревянной скульптуры остается неизвестным.
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