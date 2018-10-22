Цены на 95-й бензин в Москве за неделю выросли на копейку

Напомним, что в начале июля в России был принят законопроект о пилотном применении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Кроме того, приняты изменения о снижении акцизов на бензин и дизтопливо. Так, с 1 июня до 31 декабря 2018 года ставка акцизов на автомобильный бензин Евро-5 будет равна 8,213 тыс. руб. за тонну (вместо 11,892 тыс. руб. за тонну), дизельное топливо – 5,665 тыс. руб. за тонну. Ранее она составляла 8,258 тыс. руб. за тонну.