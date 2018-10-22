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Posted 22 октября 2018, 15:01

Published 22 октября 2018, 15:01

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Цены на 95-й бензин в Москве за неделю выросли на копейку

22 октября 2018, 15:01
На АЗС Москвы цена бензина Аи-95 выросла на копейку.

По данным мониторинга Московской топливной ассоциации, цена на эту марку топлива сейчас составляет 45,7 рублей за литр, сообщает RNS. Cтоимость литра бензина Аи-92 также выросла на копейку, а дизельное топливо стало дороже на 15 копеек.

Интересно, что цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась вовсе - сейчас она составляет 45,6 рублей за литр. Изменения цен не наблюдается и на заправках «Газпром нефти» – стоимость литра Аи-95 там составляет 45,09 рублей, а заправки Shell вообще снизили сцену на 95-й бензина на 2 копейки – до 46,05 рублей за литр.

Напомним, что в начале июля в России был принят законопроект о пилотном применении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Кроме того, приняты изменения о снижении акцизов на бензин и дизтопливо. Так, с 1 июня до 31 декабря 2018 года ставка акцизов на автомобильный бензин Евро-5 будет равна 8,213 тыс. руб. за тонну (вместо 11,892 тыс. руб. за тонну), дизельное топливо – 5,665 тыс. руб. за тонну. Ранее она составляла 8,258 тыс. руб. за тонну.

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