Устроившего "серию взрывов" в Таганроге передали медикам

Posted 22 октября 2018, 14:45
Published 22 октября 2018, 14:45
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В соцсетях очевидцы предположили, что в городе неизвестный устроил взрывы. Также сообщалось, что в результате ЧП загорелась одна из машин, припаркованных под домом "взрывателя". Выяснилось, что житель пятиэтажки, страдающий психическим заболеванием, просто выкидывал из окна петарды.
"В полицию поступило заявление о хлопке. На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, житель дома выкидывал из здания петарды", - отметили в ведомстве.
Прибывшие медики госпитализировали мужчину.