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Posted 22 октября 2018, 14:45

Published 22 октября 2018, 14:45

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Устроившего "серию взрывов" в Таганроге передали медикам

22 октября 2018, 14:45
В Таганроге Ростовской области в понедельник на улице Шило мужчина выкидывал с балкона пятиэтажного дома петарды, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях очевидцы предположили, что в городе неизвестный устроил взрывы. Также сообщалось, что в результате ЧП загорелась одна из машин, припаркованных под домом "взрывателя". Выяснилось, что житель пятиэтажки, страдающий психическим заболеванием, просто выкидывал из окна петарды.

"В полицию поступило заявление о хлопке. На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, житель дома выкидывал из здания петарды", - отметили в ведомстве.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину.

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