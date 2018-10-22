Устроившего "серию взрывов" в Таганроге передали медикам

В соцсетях очевидцы предположили, что в городе неизвестный устроил взрывы. Также сообщалось, что в результате ЧП загорелась одна из машин, припаркованных под домом "взрывателя". Выяснилось, что житель пятиэтажки, страдающий психическим заболеванием, просто выкидывал из окна петарды.