Возле побережья Канады случилось три землетрясения

Первое землетрясение было зафиксировано в 05:39 по UTC (8:39 по Москве) в 260,4 километрах к востоку от района Тофино на западном побережье острова Ванкувер, что в провинции Британская Колумбия. Его магнитуда составила 6,6, сообщила газета «Известия».
Установлено, что очаг этого землетрясения находился на глубине 11 километров.
Позже сейсмологами было отмечено еще два подземных толчка магнитудой 6,8 и 6,5. Первое произошло на глубине 10 километров, в 06:16, почти в 200 километрах от города Порт-Харди. Второе имело место через несколько минут, его эпицентр был в 220 километрах от города.