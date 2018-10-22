Возле побережья Канады случилось три землетрясения

Позже сейсмологами было отмечено еще два подземных толчка магнитудой 6,8 и 6,5. Первое произошло на глубине 10 километров, в 06:16, почти в 200 километрах от города Порт-Харди. Второе имело место через несколько минут, его эпицентр был в 220 километрах от города.