rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дело завели на экс-главу Шахт за "крышевание" рынка

23 октября 2018, 17:47
В Ростовской область завели уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Шахт, который собирал дань с директора рынка, сообщает региональная прокуратура.

"В 2017 году директор рынка обратился к главе администрации с просьбой не привлекать его к ответственности за нелегальных продавцов. Имелось ввиду торгашей возле рынка, которые вели деятельность в праздничные дни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бизнесмен предложил треть дохода, полученного от предоставления торговых мест. В апреле 2017 года заместитель главы мэрии получил 70 тысяч рублей за передачу начальнику.

В отношении бывшего замглавы мэрии также завели уголовное дело. Экс-главе горадминистрации грозит до 10 лет колонии.

р1

Материалы по теме
В Крыму отстранили чиновника за провал реконструкции Матридатской лестницыЧиновника осудили под Ростовом за отказ потратить 18 млн рублей на ремонт дорогЭкс-чиновника обвинили в мошенничестве и избиении сотрудника ФСБ по Ростовом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28