Дело завели на экс-главу Шахт за "крышевание" рынка

"В 2017 году директор рынка обратился к главе администрации с просьбой не привлекать его к ответственности за нелегальных продавцов. Имелось ввиду торгашей возле рынка, которые вели деятельность в праздничные дни", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бизнесмен предложил треть дохода, полученного от предоставления торговых мест. В апреле 2017 года заместитель главы мэрии получил 70 тысяч рублей за передачу начальнику.
В отношении бывшего замглавы мэрии также завели уголовное дело. Экс-главе горадминистрации грозит до 10 лет колонии.
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