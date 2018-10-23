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Донские тхэквондисты победили на юношеской Олимпиаде

23 октября 2018, 07:44
Тхэквондисты из Ростовской области завоевали золотые медали на Юношеских Олимпийских Играх 2018 года, сообщает Минспорт региона.

В составе сборной команды России находились 94 человека, в том числе два тхэквондиста из донского региона - Георгий Попов и Дмитрий Шишко. Соревнования по этому виду спорта прошли с 7 по 11 октября.

"Попов выступал в категории до 55 килограммов. Он досрочно победил спортсменов из Японии, Нигерии и в финале выиграл у представителя Южной Кореи", - сказано в сообщении.

Золотую медаль также завоевал и Шишко.

Олимпиада проходила с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе, в ней поучаствовали почти 4 тысячи спортсменов. В текущем году в программу включили 5 новых видов спорта - брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика.

Впервые в истории Олимпийского движения в Играх поучаствовало равное количество юношей и девушек – по 1963 человека.

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