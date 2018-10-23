Индия купила у России пять полков ЗРК С-400

В октябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали договор о поставках в Нью-Дели пяти полков С-400 «Триумф». Сумма сделки – 5,43 миллиарда долларов. Сразу после подписания документа американский президент Дональд Трамп пообещал ввести против Индии санкции за военное сотрудничество с Россией.