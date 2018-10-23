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Индия купила у России пять полков ЗРК С-400

23 октября 2018, 19:02
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Индия не будет расплачиваться долларами за российские зенитные ракетные системы С-400. Сделка должна произойти в местной валюте – индийских рупиях.

В финансовой операции примут участие российские и индийские банки. Об этом пишет газета «Известия».

В октябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали договор о поставках в Нью-Дели пяти полков С-400 «Триумф». Сумма сделки – 5,43 миллиарда долларов. Сразу после подписания документа американский президент Дональд Трамп пообещал ввести против Индии санкции за военное сотрудничество с Россией.

ЗРК С-400 разработан для того, чтобы поражать все средства воздушно-космического нападения: самолеты, баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые цели.

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