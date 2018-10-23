Иран запустит механизм внешнеторговых расчетов с ЕС в ноябре

Cанаи добавил, что Иран – активный член международного торгового сообщества, он выполняет все соглашения. В ЕС это хорошо понимают, поэтому и не стремятся организовать торговую блокаду. Роль России в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана он назвал огромной.