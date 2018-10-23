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Иран запустит механизм внешнеторговых расчетов с ЕС в ноябре

23 октября 2018, 15:25
Посол Ирана в РФ Мехди Санаи заявил, что механизм внешнеторговых расчетов с ЕС будет запущен в ноябре.

Дипломат отметил, что попытка санкционного давления на страну со стороны США абсолютно незаконна. Теперь партнеры Ирана прорабатывают ходы, чтобы продолжить торговое взаимодействие с исламской республикой, пишет RNS.

Cанаи добавил, что Иран – активный член международного торгового сообщества, он выполняет все соглашения. В ЕС это хорошо понимают, поэтому и не стремятся организовать торговую блокаду. Роль России в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана он назвал огромной.

Посол уверен, что после выхода США и СВПД Вашингтон сам оказался в изоляции.

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