Иран запустит механизм внешнеторговых расчетов с ЕС в ноябре

Дипломат отметил, что попытка санкционного давления на страну со стороны США абсолютно незаконна. Теперь партнеры Ирана прорабатывают ходы, чтобы продолжить торговое взаимодействие с исламской республикой, пишет RNS.
Cанаи добавил, что Иран – активный член международного торгового сообщества, он выполняет все соглашения. В ЕС это хорошо понимают, поэтому и не стремятся организовать торговую блокаду. Роль России в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана он назвал огромной.
Посол уверен, что после выхода США и СВПД Вашингтон сам оказался в изоляции.