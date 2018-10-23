Новая плитка провалилась в Ростове после ливня

Posted 23 октября 2018, 06:30
Published 23 октября 2018, 06:30
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"На улице Станиславского прошел ремонт и появилась новая плитка. Однако из-за непогоды на тротуаре образовались провалы", - сказано в сообщении.
Автор публикации разместил фото, на котором видно поврежденное покрытие в пешеходной зоне. Пользователи в комментариях предположили, что сюда заехал грузовик, поэтому и произошел инцидент.
Между тем, в городе из-за дождей подтопило несколько дорог.
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