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Posted 23 октября 2018, 06:30

Published 23 октября 2018, 06:30

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Новая плитка провалилась в Ростове после ливня

23 октября 2018, 06:30
В Ростове-на-Дону после сильного дождя провалилась новая плитка на тротуаре, сообщили местные жители в соцсети "ВКонтакте".

"На улице Станиславского прошел ремонт и появилась новая плитка. Однако из-за непогоды на тротуаре образовались провалы", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором видно поврежденное покрытие в пешеходной зоне. Пользователи в комментариях предположили, что сюда заехал грузовик, поэтому и произошел инцидент.

Между тем, в городе из-за дождей подтопило несколько дорог.

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