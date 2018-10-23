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Posted 23 октября 2018, 04:18

Published 23 октября 2018, 04:18

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Осужден ростовчанин, который пытался задушить следователя

23 октября 2018, 04:18
В Ростовской области суд приговорил к 6 годам колонии местного жителя, который избил следователя и хотел его задушить, сообщает региональная прокуратура.

"Мужчину заподозрили в краже имущества, после чего он побывал на допросе. В конце прошлого года возле территориального отдела полиции фигурант начал угрожать следователю убийством и требовал прекратить расследование дела", - сказано в сообщении.

Мужчина напал на следователя, ударил и начал душить. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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