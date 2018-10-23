Осужден ростовчанин, который пытался задушить следователя

Posted 23 октября 2018, 04:18
Published 23 октября 2018, 04:18
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Мужчину заподозрили в краже имущества, после чего он побывал на допросе. В конце прошлого года возле территориального отдела полиции фигурант начал угрожать следователю убийством и требовал прекратить расследование дела", - сказано в сообщении.
Мужчина напал на следователя, ударил и начал душить. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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