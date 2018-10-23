Ростовчанин привез медаль с чемпионата России о боксу

Posted 23 октября 2018, 13:48
Published 23 октября 2018, 13:48
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Всего в турнире поучаствовали пять ростовчан, один из них занял призовое место. В полуфинале Агрба победил спортсмена из Дагестана со счетом 5:0", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в финале ростовчанин проиграл бронзовому призеру Олимпиады 2012 Андрею Замковому. Соревнования состоялись в Якутске.
Мероприятие выявило кандидатов в сборную команду России в преддверии ЧМ по боксу. Он состоится в 2019 году в РФ.
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