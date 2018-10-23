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Posted 23 октября 2018, 13:48

Published 23 октября 2018, 13:48

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Ростовчанин привез медаль с чемпионата России о боксу

23 октября 2018, 13:48
Спортсмен из Ростова-на-Дону Харитон Агрба занял второе место на чемпионате России о боксу, сообщает горадминистрация.

"Всего в турнире поучаствовали пять ростовчан, один из них занял призовое место. В полуфинале Агрба победил спортсмена из Дагестана со счетом 5:0", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в финале ростовчанин проиграл бронзовому призеру Олимпиады 2012 Андрею Замковому. Соревнования состоялись в Якутске.

Мероприятие выявило кандидатов в сборную команду России в преддверии ЧМ по боксу. Он состоится в 2019 году в РФ.

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