Шойгу: диалог между Россией и США постепенно восстанавливается

По словам Шойгу, после встречи президентов начался курс на восстановление двустороннего диалога. Глава российского оборонного ведомства выразил надежду, что его переговоры с Болтоном могут стать шагом к началу стабилизации отношений между странами. Он добавил, что в мире много проблем, которые США и РФ могли бы решать вместе. Об этом пишет газета «Известия».