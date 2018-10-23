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Шойгу: диалог между Россией и США постепенно восстанавливается

23 октября 2018, 19:00
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что после встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля российско-американские отношения начали укрепляться. Заявление было сделано во время встречи с советником президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.

По словам Шойгу, после встречи президентов начался курс на восстановление двустороннего диалога. Глава российского оборонного ведомства выразил надежду, что его переговоры с Болтоном могут стать шагом к началу стабилизации отношений между странами. Он добавил, что в мире много проблем, которые США и РФ могли бы решать вместе. Об этом пишет газета «Известия».

В понедельник, 22 октября советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву, где встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Болтон назвал переговоры успешными.

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