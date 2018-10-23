Живой нашли женщину, которую уже приписали ростовскому "маньяку"

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий. Сотрудники опросили граждан, которые общались с ростовчанкой перед исчезновением", - сказано в сообщении.
Отмечается, что женщину нашли на одной из улиц города. В отношении нее противоправных действий не совершалось.
Ранее появилась информация, что она четыре дня назад уехала на автомобиле и не вернулась. Изначально ее пропажу местные жители связали с исчезновением еще двух девушек в городе, которых вскоре нашли убитыми. Из-за этого среди некоторых горожан началась паника.
В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Спустя четыре дня ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя студентка Маргарита Кузьминова. Через три дня ее труп нашли прохожие на окраине города. В обои случаях нет ни одного реального подозреваемого.
На фоне этих убийств исчезла и вышеописанная 46-летняя ростовчанка, что еще сильнее напугало ростовчан.
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