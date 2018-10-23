Живой нашли женщину, которую уже приписали ростовскому "маньяку"

В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Спустя четыре дня ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя студентка Маргарита Кузьминова. Через три дня ее труп нашли прохожие на окраине города. В обои случаях нет ни одного реального подозреваемого.