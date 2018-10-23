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Живой нашли женщину, которую уже приписали ростовскому "маньяку"

23 октября 2018, 23:35
В Ростове-на-Дону удалось разыскать 46-летнюю местную жительницу, которая считалась пропавшей, сообщает региональное УМВД.

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий. Сотрудники опросили граждан, которые общались с ростовчанкой перед исчезновением", - сказано в сообщении.

Отмечается, что женщину нашли на одной из улиц города. В отношении нее противоправных действий не совершалось.

Ранее появилась информация, что она четыре дня назад уехала на автомобиле и не вернулась. Изначально ее пропажу местные жители связали с исчезновением еще двух девушек в городе, которых вскоре нашли убитыми. Из-за этого среди некоторых горожан началась паника.

В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Спустя четыре дня ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя студентка Маргарита Кузьминова. Через три дня ее труп нашли прохожие на окраине города. В обои случаях нет ни одного реального подозреваемого.

На фоне этих убийств исчезла и вышеописанная 46-летняя ростовчанка, что еще сильнее напугало ростовчан.

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#Новости#Происшествия
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