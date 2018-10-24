Бизнесмена уличили в загрязнении природы под Ростовом на 13 млн руб

"В ходе проверки выяснилось, что перед бывшими работниками компании есть долги по зарплате за ноябрь 2017 года – март 2018 года. Размер задолженности превысил 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
При этом в компании деньги были, но их тратили на другие нужды.
Стало также известно, что при производстве щебня использовался земельный участок, относящийся к категории сельхозназначения. Из-за этой деятельности ухудшилось состояние слоя почвы, размер ущерба природе превысил 13 миллионов рублей.
Теперь в отношении директора завели два уголовных дела.