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Бизнесмена уличили в загрязнении природы под Ростовом на 13 млн руб

24 октября 2018, 07:46
В Ростовской области завели уголовные дела в отношении директора компании "Южный Торговый Дом", который не выплачивал зарплату и загрязнял природу, сообщает региональная прокуратура.

"В ходе проверки выяснилось, что перед бывшими работниками компании есть долги по зарплате за ноябрь 2017 года – март 2018 года. Размер задолженности превысил 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

При этом в компании деньги были, но их тратили на другие нужды.

Стало также известно, что при производстве щебня использовался земельный участок, относящийся к категории сельхозназначения. Из-за этой деятельности ухудшилось состояние слоя почвы, размер ущерба природе превысил 13 миллионов рублей.

Теперь в отношении директора завели два уголовных дела.

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