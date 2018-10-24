Более 200 российских изобретателей подали заявки на конкурс "Донская сборка"

Лучшие участники в номинации "Юный изобретатель" будут отмечены кубками и ценными призами. Конкурс изобретений пройдет в рамках форума "Донская сборка", проведение которого планируется с 25 по 27 октября 2018 года на базе ДГТУ. В этом году конкурс посвящен теме агротехнологий и разработкам в области сельского хозяйства. В настоящее время более 200 авторов проектов выразили желание принять участие в конкурсе. Свои заявки направили не только жители городов Ростовской области, но и изобретатели из Томска, Омска, Волгограда, Казани, Тольятти, Сургута, Симферополя.