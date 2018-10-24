Более 200 российских изобретателей подали заявки на конкурс "Донская сборка"

Так, авторы лучших работ в номинациях "Студенческая разработка" и "Изобретение года" будут награждены сертификатами на 250 тысяч рублей, а победитель в номинации "Агротехнологии" получит сертификат на 300 тысяч рублей.
Кроме финансирования, на разработку полноценного прототипа своих проектов победители также смогут воспользоваться возможностями промышленного коворкинга "Garaж" ДГТУ.
Лучшие участники в номинации "Юный изобретатель" будут отмечены кубками и ценными призами. Конкурс изобретений пройдет в рамках форума "Донская сборка", проведение которого планируется с 25 по 27 октября 2018 года на базе ДГТУ. В этом году конкурс посвящен теме агротехнологий и разработкам в области сельского хозяйства. В настоящее время более 200 авторов проектов выразили желание принять участие в конкурсе. Свои заявки направили не только жители городов Ростовской области, но и изобретатели из Томска, Омска, Волгограда, Казани, Тольятти, Сургута, Симферополя.
Для участия в конкурсе было отобрано 77 проектов.
На протяжении всего периода работы форума желающие смогут ознакомиться с изобретениями и проектами, представленными на конкурс, принять участие в их тестировании. Кроме того, на форуме можно будет посетить интерактивные площадки, которые будут интересны и ребятам, и взрослым: Photoshop Battle, кибер-поединки, образовательные занятия по практическому программированию и созданию сувениров из дерева.
В деловой программе "Донской сборки" примут участие представители бизнеса, применяющие в своей работе инновации, представители власти, институтов развития, науки, экспертного сообщества, СМИ. Вручение наград победителям конкурса изобретений пройдет в новом для региона формате делового стендапа. Представители бизнеса, руководители и основатели компаний расскажут, с чего начинали свой путь и как изменилась их жизнь после того, как они встали на путь бизнеса.
Организаторами "Донской сборки", кроме ДГТУ, выступили региональные власти при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентства инноваций Ростовской области. Генеральным партнером мероприятия является Юго-Западный банк Сбербанка, а в качестве генерального информационного партнера выступит "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
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