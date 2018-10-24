Девятибалльные пробки парализовали центр Ростова из-за дождя

Затруднен проезд почти на всех центральных улицах города. Сложнее всего проехать по улицам Красноармейская, Максима Горького, Тельмана, Большая Садовая, на проспектах Соколова, Ворошиловский, в переулках Университетский, Крепостной. Машины здесь едут со скоростью 5 километров в час.
На проспекте Буденновский в сторону Большой Садовой скорость потока составляет 3 километра в час. Пробки также есть на улице Стадионной, Комсомольской площади, проспекте Михаила Нагибина.
На карте установлено несколько значков, означающих автоаварии. В течение всего дня в Ростове идут дожди. Это не первый раз, когда во время непогоды парализует движение в городе.
Ранее местных жителей предупредили, что дожди будут идти и в четверг.
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