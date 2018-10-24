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Девятибалльные пробки парализовали центр Ростова из-за дождя

24 октября 2018, 18:46
В центральной части Ростова-на-Дону в среду вечером образовались сильные заторы на дорогах, им присвоили 9 баллов, сообщается в сервисе "Яндекс.Карты".

Затруднен проезд почти на всех центральных улицах города. Сложнее всего проехать по улицам Красноармейская, Максима Горького, Тельмана, Большая Садовая, на проспектах Соколова, Ворошиловский, в переулках Университетский, Крепостной. Машины здесь едут со скоростью 5 километров в час.

На проспекте Буденновский в сторону Большой Садовой скорость потока составляет 3 километра в час. Пробки также есть на улице Стадионной, Комсомольской площади, проспекте Михаила Нагибина.

На карте установлено несколько значков, означающих автоаварии. В течение всего дня в Ростове идут дожди. Это не первый раз, когда во время непогоды парализует движение в городе.

Ранее местных жителей предупредили, что дожди будут идти и в четверг.

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