Добыча нефти в России к 2035 году может снизится на 40%

Произойдет это, по его мнению, уже к 2035 году, пишет RNS. Последствия для экономики страны будут самыми негативными. Панов пояснил, что добыча нефти может сократиться с нормативных 570 – 600 млн тонн в год до 350-410 млн тонн. На ситуацию могут повлиять истощенные месторождения в Сибири – там добыча может снизится с 300 миллионов тонн до 146 при самом негативном сценарии.