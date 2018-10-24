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Posted 24 октября 2018, 12:11

Published 24 октября 2018, 12:11

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Добыча нефти в России к 2035 году может снизится на 40%

24 октября 2018, 12:11
Глава Росгеологии Роман Панов видит риск снижения добычи нефти в стране на 40%, если не принять меры по воспроизводству сырьевой базы.

Произойдет это, по его мнению, уже к 2035 году, пишет RNS. Последствия для экономики страны будут самыми негативными. Панов пояснил, что добыча нефти может сократиться с нормативных 570 – 600 млн тонн в год до 350-410 млн тонн. На ситуацию могут повлиять истощенные месторождения в Сибири – там добыча может снизится с 300 миллионов тонн до 146 при самом негативном сценарии.

Решить проблему могут помочь инвентаризация запасов месторождений, рост объемов геологоразведки и налоговые преференции для пользователей недр.

#Общество#Новости
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