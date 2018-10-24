Посвященный Чехову фестиваль проведет академия Никиты Михалкова в Ростове

Posted 24 октября 2018, 07:19
Published 24 октября 2018, 07:19
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Фестиваль состоится в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. Для посетителей организуют различные мероприятия, в том числе мастер-классы", - сказано в сообщении.
Фестиваль проведет академия Никиты Михалкова. Здесь будет работать выставка "Чехов. Линия жизни", на которой горожане смогут узнать об основных периодах жизни писателя. Кроме того, посетителям покажут спектакль, состоящий из девяти произведений.
По словам народного артиста России Никиты Михалкова, участники получат возможность окунуться в чеховскую атмосферу, которая была воссоздана благодаря уникальным лекциям о жизни писателя.
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