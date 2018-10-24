Посвященный Чехову фестиваль проведет академия Никиты Михалкова в Ростове

Фестиваль проведет академия Никиты Михалкова. Здесь будет работать выставка "Чехов. Линия жизни", на которой горожане смогут узнать об основных периодах жизни писателя. Кроме того, посетителям покажут спектакль, состоящий из девяти произведений.