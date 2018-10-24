Ростовчанам упростят процедуру постановки на учет для улучшения жилищных условий

На расширенном заседании комитета по строительству парламентарии рассмотрели проект поправок в закон об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области.
"Предлагается исключить из обязанностей граждан при постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий предоставление определенных документов, то есть это значит, что гражданин не должен лично предоставлять справку с места жительства и выписку из адресной книги либо лицевого счета", - сообщила Зыкина.
По ее словам, обязанность предоставление данных документов будет возложена на органы местного самоуправления.
"Гражданин будет обязан принести только личные документы", - уточнила Зыкина.