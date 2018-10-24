СК возбудил дело после пропажи школьника под Ростовом

Напомним, за последние три месяца пропали сразу три девушки и только одну из них удалось найти живой. В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя Маргарита Кузьминова, ее труп нашли прохожие на окраине Ростова.