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СК возбудил дело после пропажи школьника под Ростовом

24 октября 2018, 19:34
В Ростовской области завели уголовное дело после пропажи 13-летнего парня в поселке Первомайский, сообщает региональное УСКР.

"Парень вышел из дома своей бабушки днем 10 октября в неизвестном направлении. Сейчас его местоположение неизвестно", - сказано в сообщении.

Дело завели по статье "Убийство", максимальное наказание - пожизненное заключение. Сейчас выясняются мотивы ухода из дома.

Рост пропавшего составляет 1,5 метра, он худощавого телосложения, у него светлые волосы. На пропавшем были надеты спортивные брюки, ветровка, серые кроссовки.

Всех, у кого есть информация об этой ситуации, попросили звонить по телефону 02.

Напомним, за последние три месяца пропали сразу три девушки и только одну из них удалось найти живой. В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя Маргарита Кузьминова, ее труп нашли прохожие на окраине Ростова.

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