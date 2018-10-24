СК возбудил дело после пропажи школьника под Ростовом

"Парень вышел из дома своей бабушки днем 10 октября в неизвестном направлении. Сейчас его местоположение неизвестно", - сказано в сообщении.
Дело завели по статье "Убийство", максимальное наказание - пожизненное заключение. Сейчас выясняются мотивы ухода из дома.
Рост пропавшего составляет 1,5 метра, он худощавого телосложения, у него светлые волосы. На пропавшем были надеты спортивные брюки, ветровка, серые кроссовки.
Всех, у кого есть информация об этой ситуации, попросили звонить по телефону 02.
Напомним, за последние три месяца пропали сразу три девушки и только одну из них удалось найти живой. В конце августа пропала 23-летняя Мария Перебейнос, ее тело нашли у Свято-Иверского монастыря с перерезанным горлом. Кроме того, 16 октября исчезла 24-летняя Маргарита Кузьминова, ее труп нашли прохожие на окраине Ростова.
р1