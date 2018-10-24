Троих военных осудили в Новочеркасске за дезертиство

"В ходе разбирательств выяснилось, что военные решили отдохнуть и перестали приходить на службу. Они проводили время по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
Отмечается, что через некоторое время фигуранты вернулись добровольно. Двое из них не появлялись более месяца.
Одного из обвиняемых приговорили к ограничению по военной службе на 6 месяцев. Также из его дохода будет удерживаться 10%. Другого фигуранта приговорили к 2,5 года заключения условно.
Третий мужчина проведет 1,5 года в колонии-поселении. Приговоры вступили в законную силу.
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