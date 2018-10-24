Тучи помешают москвичам увидеть «жизнерадостную» Луну

Газета «Известия» пишет, что причиной того, что полную Луну нельзя будет наблюдать, стало пребывание Москвы в центре облачного вихря. Согласно метеоданным, в течение среды в столице может выпасть до 15 мм осадков, а после 18:00 дождь местами перейдет в мокрый снег. Максимальная температура составит +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов.Вместе с тем, синоптики предупредили метеозависимых людей о том, что показания барометров рухнут, достигнув барического «дна» — до 725 мм рт. ст. Так, многие в этот период могут испытывать дискомфорт.