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Posted 24 октября 2018, 12:59

Published 24 октября 2018, 12:59

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Тучи помешают москвичам увидеть «жизнерадостную» Луну

24 октября 2018, 12:59
В России погодный центр «Фобос» сообщил о том, что пасмурная погода, которая установилась в столичном регионе, не даст москвичам и гостям мегаполиса увидеть «жизнерадостную» Луну. Астрономическое явление пройдет вечером 24 октября.

Газета «Известия» пишет, что причиной того, что полную Луну нельзя будет наблюдать, стало пребывание Москвы в центре облачного вихря. Согласно метеоданным, в течение среды в столице может выпасть до 15 мм осадков, а после 18:00 дождь местами перейдет в мокрый снег. Максимальная температура составит +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов.Вместе с тем, синоптики предупредили метеозависимых людей о том, что показания барометров рухнут, достигнув барического «дна» — до 725 мм рт. ст. Так, многие в этот период могут испытывать дискомфорт.

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