В сельской зоне Севастополя на улицах появился свет

В результате были освещены детские площадки. Кроме того, власти сообщили о завершении монтажа системы освещения на улице Сары Синал в селе Фронтовом Нахимовского района.
Как пояснила директор ГБУ "Горсвет" Ильгизара Шамсутдинова, специалистам предприятия приходится собственноручно перебирать каждый светильник, поскольку многие из них повреждены коррозией. Также ранее специалисты восстановили наружное освещение в поселке Сахарная головка и Штурмовое Балаклавского района, а также на улице Чернореченская в Инкермане.
"До сих пор уличное освещение в сельских районах города полностью отсутствовало. В украинский период поселковые и сельские территориальные органы самоуправления являлись балансодержателями объектов благоустройства, в том числе и сетей наружного освещения, без наличия соответствующих специалистов, что привело со временем к их полному разрушению. Восстановление наружного освещения в сельской зоне стало возможным только после передачи этих сетей на баланс "Горсвета", - сказано в сообщении.
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