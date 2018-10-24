В сельской зоне Севастополя на улицах появился свет

"До сих пор уличное освещение в сельских районах города полностью отсутствовало. В украинский период поселковые и сельские территориальные органы самоуправления являлись балансодержателями объектов благоустройства, в том числе и сетей наружного освещения, без наличия соответствующих специалистов, что привело со временем к их полному разрушению. Восстановление наружного освещения в сельской зоне стало возможным только после передачи этих сетей на баланс "Горсвета", - сказано в сообщении.