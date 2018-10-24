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В сельской зоне Севастополя на улицах появился свет

24 октября 2018, 01:01
В селе Дальнее Верхнесадовского муниципального округа завершились работы по установке 14 светильников, говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

В результате были освещены детские площадки. Кроме того, власти сообщили о завершении монтажа системы освещения на улице Сары Синал в селе Фронтовом Нахимовского района.

Как пояснила директор ГБУ "Горсвет" Ильгизара Шамсутдинова, специалистам предприятия приходится собственноручно перебирать каждый светильник, поскольку многие из них повреждены коррозией. Также ранее специалисты восстановили наружное освещение в поселке Сахарная головка и Штурмовое Балаклавского района, а также на улице Чернореченская в Инкермане.

"До сих пор уличное освещение в сельских районах города полностью отсутствовало. В украинский период поселковые и сельские территориальные органы самоуправления являлись балансодержателями объектов благоустройства, в том числе и сетей наружного освещения, без наличия соответствующих специалистов, что привело со временем к их полному разрушению. Восстановление наружного освещения в сельской зоне стало возможным только после передачи этих сетей на баланс "Горсвета", - сказано в сообщении.

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