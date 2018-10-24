В течении пяти лет в Ростовской области появятся 14 спортивных кластеров

"Спортивных залов для игровых видов спорта катастрофически не хватает в Ростовской области, а потому была подготовлена концепция инфраструктуры спорта, которая предусматривает 14 новых спортивных кластеров", - сказал Аракелян. Он добавил, что данные кластеры обеспечат местами для тренировок и соревнований все 44 вида спорта, что входят в программу молодежной спартакиады.