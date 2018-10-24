В течении пяти лет в Ростовской области появятся 14 спортивных кластеров

В Ростове прошла пресс-конференция на тему "Итоги юношеских олимпийских игр 2018 года в Аргентине", на которой озвучили дальнейшие планы по развитию спортивной инфраструктуры в области.
"Спортивных залов для игровых видов спорта катастрофически не хватает в Ростовской области, а потому была подготовлена концепция инфраструктуры спорта, которая предусматривает 14 новых спортивных кластеров", - сказал Аракелян. Он добавил, что данные кластеры обеспечат местами для тренировок и соревнований все 44 вида спорта, что входят в программу молодежной спартакиады.
Он пояснил, что также область столкнулась с нехваткой тренерских кадров. "И поэтому мы одновременно запускаем программу и обучения тренеров, и строительства новых спортивных сооружений", - подчеркнул собеседник.
По его словам, данная программа будет реализована в течении пяти лет.