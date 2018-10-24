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Волгоградцев предупредили о сильном ветре

24 октября 2018, 20:17
В ближайшие несколько часов на территории Волгограда ожидается усиление ветра, сообщает региональное МЧС с ссылкой на метеорологов.

Порывы ветра могут достигать 15-2 метров в секунду. "В ближайшие 1-3 часа и с сохранением до конца суток 24 октября, а так же и ночью 25 октября в отдельных районах Волгоградской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра", - сказано в сообщении.

В связи с этим спасатели настоятельно советуют жителям города и региона соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, обходить стороной шаткие строения, не стоять под линиями электропередач и другие рекомендации.

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