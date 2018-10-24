Волгоградцев предупредили о сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 15-2 метров в секунду. "В ближайшие 1-3 часа и с сохранением до конца суток 24 октября, а так же и ночью 25 октября в отдельных районах Волгоградской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра", - сказано в сообщении.