Двух военнослужащих осудили под Ростовом за хищение дизельного топлива

Posted 25 октября 2018, 09:10
Published 25 октября 2018, 09:10
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В июне 2018 года военному передали на хранение топливо. К нему обратился коллега и предложил его продавать, а деньги делить между собой", - сказано в сообщении.
В этот же день военнослужащий впустил своего подельника на охраняемую стоянку. Последний слил с боевых машин топливо и вынес с территории.
Отмечается, что во время погрузки канистр в автомобиль фигуранта заметили. После этого завели уголовное дело.
Обвиняемые привлекались к уголовной ответственности впервые. Их приговорили к штрафам на общую сумму 250 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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