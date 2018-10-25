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Экс-главу села будут судить под Ростовом за получение взятки

25 октября 2018, 21:30
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении экс-главы Зареченского сельпо за получение взятки, проинформировала региональная прокуратура.

"Фигурантка, занимая должность главы села, получила взятку от местного жителя в размере 170 тысяч рублей. За это она ему предоставила в аренду участок земли без соблюдения конкурсной процедуры", - сказано в сообщении.

Также обвиняемая пообещала не привлекать мужчину к административной ответственности. Деньги она получила через посредника.

Отмечается, что размер ущерба бюджету Песчанокопского района превысил 900 тысяч рублей. Сейчас дело передали в Песчанокопский райсуд, максимальное наказание - 12 лет колонии.

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