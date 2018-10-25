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Лучшим для деловых операций в Центральной и Восточной Европе признали Сбербанк

25 октября 2018, 17:49
ПАО Сбербанк признали самым удобным для проведения бизнес-операций в Центральной и Восточной Европе, проинформировал пресс-центр компании.

"Не последнюю роль сыграло то, что банк предоставляет клиентам самые инновационные методы управления потоками средств", - сказал управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов.

По словам Чванова, зарегистрировать и открыть счет в настоящее время можно в режиме онлайн, чем широко пользуются предприниматели. С начала года в Ставропольском крае представители бизнеса завели порядка девяти тысяч новых счетов.

Отмечается, что Сбербанк предложил новым клиентам пакет услуг "Тест-драйв" за один рубль, воспользоваться которым имеют право юридические лица, у которых нет счета в банке и зарегистрировавшие дело не менее полугода назад.

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#Новости#Экономика
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