Лучшим для деловых операций в Центральной и Восточной Европе признали Сбербанк

"Не последнюю роль сыграло то, что банк предоставляет клиентам самые инновационные методы управления потоками средств", - сказал управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов.
По словам Чванова, зарегистрировать и открыть счет в настоящее время можно в режиме онлайн, чем широко пользуются предприниматели. С начала года в Ставропольском крае представители бизнеса завели порядка девяти тысяч новых счетов.
Отмечается, что Сбербанк предложил новым клиентам пакет услуг "Тест-драйв" за один рубль, воспользоваться которым имеют право юридические лица, у которых нет счета в банке и зарегистрировавшие дело не менее полугода назад.
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