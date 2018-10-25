На Дальнем Востоке для семей с детьми будут снижены ипотечные ставки

Так, пишет газета «Известия», перечень поручений размещен на сайте главы государства. В нем говорится о том, что необходимо принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. Помимо того, предполагается обеспечить снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.