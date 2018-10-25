На Дальнем Востоке для семей с детьми будут снижены ипотечные ставки

Posted 25 октября 2018, 09:18
Published 25 октября 2018, 09:18
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
Так, пишет газета «Известия», перечень поручений размещен на сайте главы государства. В нем говорится о том, что необходимо принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. Помимо того, предполагается обеспечить снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.
Отмечается, что члены кабинета министров должны принять эти меры до 30 декабря 2018 года. Правительству необходимо оказать поддержку регионам ДФО из бюджета страны. Таким образом будет обеспечено повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка и осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей.