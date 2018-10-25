Отопительный сезон стартовал в 48 муниципалитетах Ростовской области

"Еще в 7 муниципальных образованиях котельные находятся в стадии запуска. В том числе это касается Ростова, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога", - сказано в сообщении.
Теплоснабжение соцсферы обеспечено на 99%. Сейчас тепло подается в 4,4 тысячи объектов из 4,5 тысячи.
Отмечается, что квалифицированным персоналом обеспечены все объекты ЖКХ. Сейчас проводится проверка знаний персонала.
Для устранения возможных аварий подготовили более 1 тысячи аварийных бригад. В них входят свыше 4 тысяч рабочих.
Полностью заготовлен аварийный резерв материалов, в том числе 463 тонны стальных труб. Также специалисты сделали запасы угля и жидкого топлива.
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