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Отопительный сезон стартовал в 48 муниципалитетах Ростовской области

25 октября 2018, 08:37
В 48 муниципалитетах Ростовской области местным жителям включили отопление, сообщает правительство региона.

"Еще в 7 муниципальных образованиях котельные находятся в стадии запуска. В том числе это касается Ростова, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога", - сказано в сообщении.

Теплоснабжение соцсферы обеспечено на 99%. Сейчас тепло подается в 4,4 тысячи объектов из 4,5 тысячи.

Отмечается, что квалифицированным персоналом обеспечены все объекты ЖКХ. Сейчас проводится проверка знаний персонала.

Для устранения возможных аварий подготовили более 1 тысячи аварийных бригад. В них входят свыше 4 тысяч рабочих.

Полностью заготовлен аварийный резерв материалов, в том числе 463 тонны стальных труб. Также специалисты сделали запасы угля и жидкого топлива.

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