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Posted 25 октября 2018, 10:42

Published 25 октября 2018, 10:42

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Убивший без повода женщину топором ростовчанин получил 13 лет колонии

25 октября 2018, 10:42
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 13 годам колонии местного жителя, который без причины убил туристическим топором женщину, сообщает региональная прокуратура.

"В прошлом году в Ворошиловском районе Александр Касьяненко отобрал у мужчины туристический топор, который последний выгрузил из машины. После этого он угрожал им убить потерпевшего", - сказано в сообщении.

Затем пьяный фигурант забил топором женщину, которая находилась поблизости. От полученных повреждений смерть наступила мгновенно.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Сейчас ему 29 лет.

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