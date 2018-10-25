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Posted 25 октября 2018, 04:37

Published 25 октября 2018, 04:37

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

В Новочеркасске осудили двух военных за убийство мужчины

25 октября 2018, 04:37
Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к срокам до 8,5 года заключения двух военнослужащих, которые до смерти забили мужчину, сообщается на сайте суда.

"В 2017 году пьяные военные находились возле кафе в Каменске-Шахтинском. Они поссорились с мужчиной и начали его избивать. Пострадавший упал на землю и получил еще несколько ударов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потерпевший скончался от полученных травм. Кроме того, один из нападавших не являлся на службу без причины и жил у родственников.

На суде фигуранты не признали вину. К уголовной ответственности они привлекались впервые.

Суд приговорил мужчин к срокам 8 и 8,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу.

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