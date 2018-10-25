В Новочеркасске осудили двух военных за убийство мужчины

Posted 25 октября 2018, 04:37
Published 25 октября 2018, 04:37
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В 2017 году пьяные военные находились возле кафе в Каменске-Шахтинском. Они поссорились с мужчиной и начали его избивать. Пострадавший упал на землю и получил еще несколько ударов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потерпевший скончался от полученных травм. Кроме того, один из нападавших не являлся на службу без причины и жил у родственников.
На суде фигуранты не признали вину. К уголовной ответственности они привлекались впервые.
Суд приговорил мужчин к срокам 8 и 8,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу.
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