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В Севастополе по подозрению в мошенничестве задержан борец с коррупцией

25 октября 2018, 03:33
Следственные органы в городе Севастополе возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на мошенничество, говорится в сообщении регионального СКР.

Из сообщений в СМИ стало известно, что задержанный - глава антикоррупционной комиссии общественной палаты Севастополя Алексей Лаврик.

Подозреваемый был задержан при получении 80 тысяч рублей. В такую сумму член Общественной палаты оценил свои услуги по улучшению условий содержания, находящегося в следственном изоляторе гражданина. Таким образом, он, якобы имея связи с нужными людьми, пообещал оказать помощь одному из своих знакомых, который находится в СИЗО.

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сказано в сообщении.

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