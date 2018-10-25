В Севастополе по подозрению в мошенничестве задержан борец с коррупцией

Подозреваемый был задержан при получении 80 тысяч рублей. В такую сумму член Общественной палаты оценил свои услуги по улучшению условий содержания, находящегося в следственном изоляторе гражданина. Таким образом, он, якобы имея связи с нужными людьми, пообещал оказать помощь одному из своих знакомых, который находится в СИЗО.