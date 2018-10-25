"ВКонтакте" проведет конкурс сервисов с призовым фондом в 2 млн руб

"Проводится конкурс для разработчиков сервисов на платформе VK Apps. Участникам необходимо создать собственный сервис. Оцениваться будут оригинальность и востребованность задумки, а также сама реализация", - говорится в публикации.
Отмечается, что предусмотрены пять номинаций. Среди них за лучший справочный сервис, самый технологичный сервис, лучший сервис онлайн-продажи товаров и услуг.
Подать заявку можно до 25 января, после чего до 31 числа будет идти голосование. Победители получат сертификаты по 300 тысяч рублей каждый, за второе место дадут сертификат на рекламу на 100 тысяч рублей.
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