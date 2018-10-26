Филиппинские власти объявили об открытии острова Боракай

Как сообщает газета «Известия», ранее было заявлено о том, что остров сможет ежедневно принимать до 19 тысяч туристов.
Президент Филиппин Родриго Дутерте охарактеризовал сложившуюся экологическую обстановку на острове как крайне неблагоприятную. По его словам, Боракай превратился за последние годы в выгребную яму. В связи с этом властями было принято решение закрыть его для посещений на пол года.
Все это время на острове проводились масштабные работы по очистке острова и совершенствованию коммуникаций. После открытия для гостей будут действовать более жесткие правила, направленные на сохранение территории в надлежащем состоянии.
Глава министерства по туризму Филиппин высоко оценил старания тех, кто участвовал в обновлении острова. Он выразил надежду на то, что Боракай сможет вернуться на лидирующие позиции рейтинга пляжных курортов.
Издание отмечает, что первые туристы уже приехали на обновленный остров.