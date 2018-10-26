Филиппинские власти объявили об открытии острова Боракай

Президент Филиппин Родриго Дутерте охарактеризовал сложившуюся экологическую обстановку на острове как крайне неблагоприятную. По его словам, Боракай превратился за последние годы в выгребную яму. В связи с этом властями было принято решение закрыть его для посещений на пол года.