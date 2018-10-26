rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2018, 09:18

Published 26 октября 2018, 09:18

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Компанию в Ростове наказали на 800 тыс руб за ограничение конкуренции

26 октября 2018, 09:18
В Ростове-на-Дону компанию "Зеленстрой" оштрафовали на сумму более 800 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает региональная прокуратура.

"В прошлом году компания без проведения публичных процедур заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству в Советском районе Ростова. Общая сума договоров превысила 5,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организацию и директора привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.

Кроме того, был поднят вопрос о дисквалификации руководителя "Зеленстроя" за заключение сделок, ограничивающих конкуренцию.

р1

Материалы по теме
Группу "ПИК" наказали за нарушения при строительстве
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика