Компанию в Ростове наказали на 800 тыс руб за ограничение конкуренции

Posted 26 октября 2018, 09:18
Published 26 октября 2018, 09:18
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В прошлом году компания без проведения публичных процедур заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству в Советском районе Ростова. Общая сума договоров превысила 5,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организацию и директора привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.
Кроме того, был поднят вопрос о дисквалификации руководителя "Зеленстроя" за заключение сделок, ограничивающих конкуренцию.
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