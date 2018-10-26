Компанию в Ростове наказали на 800 тыс руб за ограничение конкуренции

В Ростове-на-Дону компанию "Зеленстрой" оштрафовали на сумму более 800 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает региональная прокуратура.

"В прошлом году компания без проведения публичных процедур заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству в Советском районе Ростова. Общая сума договоров превысила 5,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении. Отмечается, что организацию и директора привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей. Кроме того, был поднят вопрос о дисквалификации руководителя "Зеленстроя" за заключение сделок, ограничивающих конкуренцию. р1 Материалы по теме Группу "ПИК" наказали за нарушения при строительстве