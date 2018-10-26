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Posted 25 октября 2018, 22:03

Published 25 октября 2018, 22:03

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Пассажиры задержанных в Краснодарском крае поездов могут получить компенсации

25 октября 2018, 22:03
ОАО "Российские железные дороги" предложило пассажирам задержанных в Краснодарском крае поездов сдать проездные документы и получить деньги за непроследованное расстояние до станции назначения, говорится в сообщении на сайте компании.

При этом в РЖД отметили, что каждому пассажиру будут начислены 6 тысяч баллов, которыми можно будет воспользоваться после возобновления железнодорожного движения.

Также пассажиры, задержанные в зоне ЧС на Кубани, могут продолжить поездку после открытия движения. На время ожидания всем будут бесплатно предоставлены места в гостиницах.

Напомним, что в среду 24 октября 2018 года, в Туапсинском районе Сочи выпала месячная норма осадков. В регионе был введен режим ЧС. Из-за подтоплений было прекращено железнодорожное сообщение в сторону Сочи.

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