Ростовский фонд привлечет пол миллиона инновационных проектов школьников

В Ростове в Донском государственном техническом университете стартовал форум «Донская сборка 2018» в рамках которого проходит конкурс изобретений. Основной темой в этом году стали агротехнологии и сельское хозяйство. Заявки на участие в конкурсе подали более 200 изобретателей со всей России. Призовой фонд конкурса равен 800 тысячам рублей. На форуме была открыта выставка изобретений, интерактивные площадки и обширная деловая программа с участием предпринимателей – инноваторов малого, среднего и крупного бизнеса, представителей власти, институтов развития, науки, экспертного сообщества, СМИ.
«Наш фонд открыл новое направление деятельности — работу со школьниками и в рамках этого направления фонд организует конкурс, на который планируется привлечь около 500 тысяч инновационных проектов школьников», - сказала Пушенко. Она добавила, что победителям будет выдано 10 грантов на 500 тысяч рублей.
«Данный конкурс поможет организовать постоянный поток инновационных проектов, без которого у нас ничего не получится в будущем», - прокомментировала она.
Очень важную роль в этом процессе играет и форум «Донская сборка», который проходит в Донском государственном техническом университете. «Акцент этого форума в 2018 году сделан на агротехнологии и сельское хозяйство, ведь наш регион традиционно аграрный, работает на экспорт зерна и других продуктов. Тем более, наш вуз назывался раньше институт сельхоз машиностроения и все эти направления развиты в нем уже по умолчанию», - пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олег Полушкин.
На конкурсе было представлено множество работ, таких как дробильно-крупоотделяющая машина, которая позволяет без переналадки перерабатывать почти все виды зерна, автоматизированная теплица, создающая автоматически благоприятный микроклимат для растений или специальная установка, которая позволяет ускорять прорастание и повышает процент всхожести семян, и многие другие.
В свою очередь Пушенко выделила важную для изобретателей проблему. «В нашем регионе, к сожалению, еще не развит механизм акселерации, то есть проекты получившие первичную поддержку без последующей грамотной помощи не могут преодолеть «яму» стартапера (люди, занимающиеся оригинальными бизнес проектами), которую нужно пройти, чтобы добраться до продаж и инвестора», - подчеркнула она.
Со стороны бизнеса главный конструктор Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» Владимир Иваненко рассказал о положении инноваций в Ростовской области. «Не хватает информированности, мы не всегда знаем куда обратиться, касательно инновационных проектов. Мы работаем со старыми связями, которые часто очень далекие, при этом мы не знаем, что находится рядом с нами», - сказал он.
По его словам, проблема не только в нехватке информации, но и в финансовом плане, ведь инновации стоят денег.
Директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова добавила, что на Ростов приходится треть всех инновационных мероприятий. «И к тому же, 40% всей выпускаемой инновационной продукции приходится также на наш город», - подчеркнула она.