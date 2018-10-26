Ростовский фонд привлечет пол миллиона инновационных проектов школьников

Очень важную роль в этом процессе играет и форум «Донская сборка», который проходит в Донском государственном техническом университете. «Акцент этого форума в 2018 году сделан на агротехнологии и сельское хозяйство, ведь наш регион традиционно аграрный, работает на экспорт зерна и других продуктов. Тем более, наш вуз назывался раньше институт сельхоз машиностроения и все эти направления развиты в нем уже по умолчанию», - пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олег Полушкин.