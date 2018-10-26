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Posted 26 октября 2018, 05:32

Published 26 октября 2018, 05:32

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Транспортные компании Ростова попросили сделать светящимися номера маршрутов

26 октября 2018, 05:32
Житель Ростова-на-Дону попросил власти обязать транспортные компании сделать светящимися номера маршрутов, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"В темное время суток очень проблематично увидеть номер маршрута на автобусе. Это также связано в тем, что в городе не всегда хорошо освещены остановочные комплексы", - написал ростовчанин.

Он добавил, что приходится выходить на проезжую часть, чтобы увидеть номер маршрута. Некоторые автобусы проезжают мимо, если водитель не видит желающих поехать.

"На новых автобусах города уже стоят такие световые табло, это очень удобно", - пояснил горожанин. На момент пятницы обращение поддержали 55 человек.

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#Общество#Новости
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