Транспортные компании Ростова попросили сделать светящимися номера маршрутов

Posted 26 октября 2018, 05:32
Published 26 октября 2018, 05:32
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В темное время суток очень проблематично увидеть номер маршрута на автобусе. Это также связано в тем, что в городе не всегда хорошо освещены остановочные комплексы", - написал ростовчанин.
Он добавил, что приходится выходить на проезжую часть, чтобы увидеть номер маршрута. Некоторые автобусы проезжают мимо, если водитель не видит желающих поехать.
"На новых автобусах города уже стоят такие световые табло, это очень удобно", - пояснил горожанин. На момент пятницы обращение поддержали 55 человек.