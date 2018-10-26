rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове потратят почти 10 млн руб на украшения к Новому году

26 октября 2018, 17:32
Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону разместило электронный аукцион по выбору подрядчика, который украсит город к Новому году, сообщается на сайте госзакупок.

Был объявлен аукцион по комплексному оформлению территории города для празднования Нового года. Подать заявку можно до 11 ноября, аукцион состоится через 4 дня.

Отмечается, что стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей.Так, подрядчику предстоит подготовить "Флаговые композиции", которые развесят на столбах на площадях Гагарина, Театральная, улицах Советская, Каяни.

В центре горда появятся различные композиции, в том числе "Матрешки", "Дед Мороз", "Ледяная арка". На Большой Садовой установят световую отдельно стоящую композицию "2018".

Также для местных жителей предусмотрят фотозону "Снежная королева".

р1

Материалы по теме
Более 270 млн руб потратят на зимнее обслуживание дорог в РостовеВ Ростове на ремонт пяти улиц потратят 25 млн рубБолее 5,4 млрд руб потратят в Ростове на городское самоуправление
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28