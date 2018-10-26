В Ростове потратят почти 10 млн руб на украшения к Новому году

Был объявлен аукцион по комплексному оформлению территории города для празднования Нового года. Подать заявку можно до 11 ноября, аукцион состоится через 4 дня.
Отмечается, что стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей.Так, подрядчику предстоит подготовить "Флаговые композиции", которые развесят на столбах на площадях Гагарина, Театральная, улицах Советская, Каяни.
В центре горда появятся различные композиции, в том числе "Матрешки", "Дед Мороз", "Ледяная арка". На Большой Садовой установят световую отдельно стоящую композицию "2018".
Также для местных жителей предусмотрят фотозону "Снежная королева".
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