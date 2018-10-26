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Posted 26 октября 2018, 17:06

Published 26 октября 2018, 17:06

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Власти Ростова через суд будут решать конфликт перевозчиков

26 октября 2018, 17:06
В судебном порядке будет решаться конфликт двух компаний за право осуществлять перевозки в Ростове, сообщил глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев во время эфира на одном из местных телеканалов.

"На сегодняшний день, действительно, есть проблема с двумя маршрутами: АТП-3 "Транссервис" , которая осуществляла до этого перевозки на маршрутах №94 и 96, и "Ипопат-Юг", выигравшая по итогам конкурса. Сегодня вопрос решается в судебном порядке, для того чтобы разрешить спор и закрепить право осуществления перевозками именно за той компанией ("Ипопат-Юг" - прим.ред.), которая официально приняла наши условия", - сообщил Кушнарев.

Напомним, что в субботу, 20 октября, сразу два перевозчика вышли на маршруты №94 и 96 в Ростове - компания "Ипопат-Юг" и АТП-3 "Транссервис".

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