Власти Ростова через суд будут решать конфликт перевозчиков

Posted 26 октября 2018, 17:06
Published 26 октября 2018, 17:06
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"На сегодняшний день, действительно, есть проблема с двумя маршрутами: АТП-3 "Транссервис" , которая осуществляла до этого перевозки на маршрутах №94 и 96, и "Ипопат-Юг", выигравшая по итогам конкурса. Сегодня вопрос решается в судебном порядке, для того чтобы разрешить спор и закрепить право осуществления перевозками именно за той компанией ("Ипопат-Юг" - прим.ред.), которая официально приняла наши условия", - сообщил Кушнарев.
Напомним, что в субботу, 20 октября, сразу два перевозчика вышли на маршруты №94 и 96 в Ростове - компания "Ипопат-Юг" и АТП-3 "Транссервис".