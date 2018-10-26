Власти Ростова через суд будут решать конфликт перевозчиков

"На сегодняшний день, действительно, есть проблема с двумя маршрутами: АТП-3 "Транссервис" , которая осуществляла до этого перевозки на маршрутах №94 и 96, и "Ипопат-Юг", выигравшая по итогам конкурса. Сегодня вопрос решается в судебном порядке, для того чтобы разрешить спор и закрепить право осуществления перевозками именно за той компанией ("Ипопат-Юг" - прим.ред.), которая официально приняла наши условия", - сообщил Кушнарев.