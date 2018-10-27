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Четыре населенных пункта подтопило в Адыгее

27 октября 2018, 18:38
Четыре населенных пункта подтопило в республике Адыгеи в результате дождевого паводка, сообщило региональное УМЧС.

"В зоне подтопления оказались Майкоп, станица Ханская, поселок Краснооктябрьский и хутор Северо-Восточные Сады", - сказано в сообщении.

Всего в зоне подтопления оказались 320 человек, из которых 80 - дети. Отмечается, что эвакуацию населения не проводили, так как уровень воды в домах не превысил 15 сантимеров.

В Майкопском районе ввели режим повышенной готовности.

Напомним, в Краснодарском крае устраняют последствия паводка, в ночь на субботу полностью восстановили движение на трассе Джубга - Сочи.

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