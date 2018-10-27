Донские спасатели прибыли на помощь затопленному Краснодарскому краю

"Так, 100 спасателей и 27 единиц техники прибыли в город Хадыженск. Они произвели разведку и мониторинг зоны ЧС, после чего развернули полевой лагерь", - сказано в сообщении.
Кроме того, была организована эвакуация пострадавшего населения станицы Кабардинской. После этого здесь с помощью беспилотника была проведена оценка сложившейся ситуации.
В субботу 70 донских спасателей выдвинулись в населенный пункт Октябрьский.
Напомним, из-за ливней в регионе произошли сильные подтопления территорий. Из-за этого в крае объявили режим ЧС.
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