Неоднозначная фигура осталась у руля в Батайске

Posted 27 октября 2018, 10:47
Published 27 октября 2018, 10:47
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
Сразу после выборов в Заксобрание региона в городе Батайске поменялся глава городской администрации. Место занял Геннадий Павлятенко – бывший заместитель министра труда и социального развития Ростовской области. Новому сити-менеджеру 47 лет, он молод и амбициозен, тем более что сам вырос в Батайске.
Свои амбиции новый руководитель ожидаемо применил в первую очередь к кадровым вопросам – в итоге руководящий состав городской администрации сменился полностью. Но свои места смогли сохранить заместитель главы по социальным вопросам Наталья Кузменко и первый заместитель главы Тимур Гагацев. Часть же должностей, судя по сайту города, остается вакантной до сих пор.
По данным СМИ, в 2010 году Гагацев также работал в городской администрации и был задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Сумму в 150 тысяч рублей местный бизнесмен якобы передавал в обмен на оказание помощи в размещении пивного павильона в центральном парке и дальнейшее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки) УК РФ под контролем региональной прокуратуры. Позже Гагацев был объявлен в федеральный розыск.
Спустя четыре года уголовное дело закрыли, Гагацева реабилитировали и даже выплатили компенсацию в 400 000 рублей.
Стоит отметить, что местное издание «Батайское время» ранее опубликовало целую серию обращений от известных жителей города за возвращение уволенных чиновников.