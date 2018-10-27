Неоднозначная фигура осталась у руля в Батайске

По данным СМИ, в 2010 году Гагацев также работал в городской администрации и был задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Сумму в 150 тысяч рублей местный бизнесмен якобы передавал в обмен на оказание помощи в размещении пивного павильона в центральном парке и дальнейшее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки) УК РФ под контролем региональной прокуратуры. Позже Гагацев был объявлен в федеральный розыск.