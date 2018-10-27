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Posted 27 октября 2018, 10:47

Published 27 октября 2018, 10:47

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Неоднозначная фигура осталась у руля в Батайске

27 октября 2018, 10:47
Серьезные кадровые перестановки в администрации города Батайск в Ростовской области после назначения нового главы не затронули Тимура Гагацева, который упоминался в СМИ в связи с уголовным делом о взятке, следует из данных на официальном сайте города.

Сразу после выборов в Заксобрание региона в городе Батайске поменялся глава городской администрации. Место занял Геннадий Павлятенко – бывший заместитель министра труда и социального развития Ростовской области. Новому сити-менеджеру 47 лет, он молод и амбициозен, тем более что сам вырос в Батайске.

Свои амбиции новый руководитель ожидаемо применил в первую очередь к кадровым вопросам – в итоге руководящий состав городской администрации сменился полностью. Но свои места смогли сохранить заместитель главы по социальным вопросам Наталья Кузменко и первый заместитель главы Тимур Гагацев. Часть же должностей, судя по сайту города, остается вакантной до сих пор.

По данным СМИ, в 2010 году Гагацев также работал в городской администрации и был задержан по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Сумму в 150 тысяч рублей местный бизнесмен якобы передавал в обмен на оказание помощи в размещении пивного павильона в центральном парке и дальнейшее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки) УК РФ под контролем региональной прокуратуры. Позже Гагацев был объявлен в федеральный розыск.

Спустя четыре года уголовное дело закрыли, Гагацева реабилитировали и даже выплатили компенсацию в 400 000 рублей.

Стоит отметить, что местное издание «Батайское время» ранее опубликовало целую серию обращений от известных жителей города за возвращение уволенных чиновников.

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