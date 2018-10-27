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Полиция ищет мать, выбросившую труп новорожденного в Ростове

27 октября 2018, 22:16
В Ростове-на-Дону разыскивается мать найденного трупа новорожденного в Ворошиловском районе, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Напротив церкви Сурб-Хач в Ростове в заброшенном здании дети обнаружили труп младенца. Очевидцы вызвали на место полицейских, были опрошены проживающие в районе. По словам пользователей в сети, поисковая собака сотрудника полиции привела к дому №9 В по переулку Дубровский.

«Но беременных женщин у нас замечено не было. Просьба, кто в данном районе живёт, вспомните, нет ли подозреваемых», - пишет ростовчанка.

«Сейчас полицейские ведут необходимые мероприятия по поиску матери ребёнка. Материалы будут собраны и переданы в Следственный Комитет для принятия процессуального решения», - отметили в ведомстве.

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#Новости#Происшествия
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