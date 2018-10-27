Полиция ищет мать, выбросившую труп новорожденного в Ростове

Напротив церкви Сурб-Хач в Ростове в заброшенном здании дети обнаружили труп младенца. Очевидцы вызвали на место полицейских, были опрошены проживающие в районе. По словам пользователей в сети, поисковая собака сотрудника полиции привела к дому №9 В по переулку Дубровский.