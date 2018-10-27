Проектирование первой ветки метротрама в Ростове завершится в 2019 году

Напомним, что необходимость строительства линий метро в Ростове появилась еще в советское время. Были проведены геолого-изыскательские работы и составлено технико-экономическое обоснование для строительства, но вскоре проект приостановили. Но в 2008 году власти снова вернулись к обсуждению строительства метро. Только теперь, согласно новой концепции развития метро, намечено строительство двух веток метрополитена неглубокого залегания. Согласно "Социально-экономической стратегии" метрополитен в Ростове появится до 2030 года.