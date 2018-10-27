rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Проектирование первой ветки метротрама в Ростове завершится в 2019 году

27 октября 2018, 15:55
В Ростове в следующем году начнут разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство первой ветки скоростного трамвая, сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в эфире одного из местных телеканалов.

"Мы сегодня разрабатываем техзадание на строительство скоростного трамвая, работа которого предполагает комбинированную схему подземного и надземного транспорта (метротрам – прим.ред.), и в 2019 году приступим к разработке проектно-сметной документации на строительство первой ветки", - сообщил Кушнарев.

Напомним, что необходимость строительства линий метро в Ростове появилась еще в советское время. Были проведены геолого-изыскательские работы и составлено технико-экономическое обоснование для строительства, но вскоре проект приостановили. Но в 2008 году власти снова вернулись к обсуждению строительства метро. Только теперь, согласно новой концепции развития метро, намечено строительство двух веток метрополитена неглубокого залегания. Согласно "Социально-экономической стратегии" метрополитен в Ростове появится до 2030 года.

Материалы по теме
В Ростове принята новая концепция развития метро"Застройщик" ростовского метро назвал шуткой информацию о начале работ
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28